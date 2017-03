Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt Bildrechte: CDU Sachsen

Sachsen hatte strengere Kriterien für kristallines Gestein als mögliche unterirdische Endlagerstätte gefordert. Und auch Bayern kritisierte die in dem Gesetz vereinbarten Regeln für die Suche nach einem Lagerplatz für radioaktiven Abfall. Dem vergangene Woche im Bundestag verabschiedeten Gesetz zufolge soll bis 2031 quasi auf der weißen Landkarte in Deutschland ein Ort gefunden werden, an dem Atommüll aus Reaktoren eine Million Jahre lang lagern kann. Laut Gesetzentwurf muss eine Salz- oder Ton-Gesteinsschicht mindestens 100 Meter dick für ein Endlager sein. Beim kristallinen Granit - der in Sachsen und Bayern vorkommt - reicht dagegen eine dünnere Gesteinsschicht, vorausgesetzt der Atommüll wird von Spezialbehältern umgeben. Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt hatte dagegen die Gleichbehandlung aller Gesteinsarten gefordert. Ein weiteres Argument: Die benötigten Spezialbehälter gibt es noch nicht, daher müsse zunächst nach Sandorten mit natürlicher Schutzwirkung gesucht werden.