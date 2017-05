In Sachsens Krankenhäusern herrscht Personalmangel. Das sieht jedenfalls die Gewerkschaft Verdi so. Nach ngaben von Sprecher Bernd Becker "fehlen allein in Sachsen derzeit 5.000 Beschäftigte für eine gute Versorgung." Verdi beruft sich dabei auf die Aussage der Kliniken. Rund 1,8 Millionen Überstunden hätten die Krankenhausmitarbeiter in Sachsen gesammelt, so Becker weiter. Vielerorts sei das Pflegepersonal stark überlastet.

Grenznahe Gebiete weniger betroffen

Gundula Bitter-Schuster, Sprecherin der sächsischen Krankenhausgesellschaft, hält diese Zahlen für zu hoch gegriffen. Es gäbe zwar Bedarf an Fachärzten in den ländlichen Gebieten, aber gerade in den grenznahen Orten sei man auch durch die Ärzte in Tschechien und Polen gut versorgt. Bitter-Schuster verweist auf die Zahlen vom Statistischen Landesamt für das Jahr 2015. Demnach gab es in den zehn Jahren seit 2005 einen Zuwachs von knapp 2.000 Vollkräften im ärztlichen Dienst auf 7.929. Im Pflegedienst fällt der Zuwachs geringer aus. Hier sind 17.157 Vollkräfte beschäftigt, ein Anstieg von etwa 1.000 Beschäftigten.

Weniger Bettenzahlen, mehr Bedienstete

Auch Katja Naumann, Referentin des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz, bestätigt: "Die Zahlen in Sachsen zeichnen ein anderes Bild. Bei zurückgehenden Bettenzahlen steigen die Zahlen der Bediensteten." Zudem handeln die sächsischen Krankenhäuser gemäß dem Sächsischen Krankenhausgesetz als eigenverantwortlich wirtschaftende Krankenhäuser. Die meisten Entscheidungen werden im Rahmen der Selbstverwaltung getroffen, so werden zum Beispiel Leistungen und deren Kosten mit den Krankenkassen verhandelt.

"Arbeitsbelastung hat extrem zugenommen"

Martin Mair vom ARD-Hauptstadtstudio kommentiert: "Wir haben seit langer Zeit schon ein Problem in Deutschland vor allem im Bereich der Pflege, in Hinblick auf die Zahlen der Krankenschwestern und Krankenpfleger. Da haben die Krankenhäuser Probleme, Personal zu finden. Der Job ist nicht besonders gut bezahlt und die Arbeitsbelastung hat extrem zugenommen."

Ärzte falsch verteilt

Allerdings sieht auch Mair keinen Mangel an Ärzten im Freistaat. "Das ist eher ein Problem der Verteilung. Während in Ballungszentren wie Leipzig und Dresden ein Überschuss herrscht, sieht es in den strukturschwachen Regionen anders aus, weil dort niemand hin will." Grund dafür sei, neben einer generellen Stadtflucht, die dünne Besiedlung dieser Gebiete. "Dort gibt es nicht viele Patienten. Ein Arzt muss weite Wege in Kauf nehmen."

Mindestbesetzungsgrenzen für wichtige Bereiche

Angesichts der 1,8 Millionen Überstunden die Krankenhausmitarbeiter allein in Sachsen gesammelt haben, verständigten sich Bund und Länder auf die Festlegung von Mindestbesetzungsgrenzen. Die gesetzlichen und die privaten Krankenversicherungen und die Krankenhausgesellschaft müssen sich auf eine Personaluntergrenze bis Mitte kommenden Jahres einigen. Diese soll dann ab 1. Januar 2019 gelten. Sie soll sicherstellen, dass insbesondere in den wichtigen Bereichen wie der Pflege oder im Nachtdienst, ausreichend Personal vorhanden ist. Falls dieses Gremium zu keiner Einigung kommt, legt der Bundesgesundheitsminister diese Grenze fest.