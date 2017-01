Die sächsische AfD hat sich für den Ausschluss eines Journalisten von ihrem Landesparteitag am Wochenende in Klipphausen entschuldigt. Generalsekretär Uwe Wurlitzer sagte nach Angaben der "Sächsischen Zeitung": "Unsere Mitglieder müssen beim Umgang mit den Medien noch professioneller werden und gelassener reagieren." Ein erfahrener Reporter der Zeitung war am Sonnabend von den AfD-Delegierten des Saales verwiesen worden .