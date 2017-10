Die AfD-Fraktion im sächsischen Landtag bröckelt weiter. In einer persönlichen Erklärung gab am Freitag der AfD-Abgeordnete Gunter Wild seinen Austritt aus der Fraktion bekannt. Die AfD aus den Gründungszeiten habe "leider nur noch sehr wenige Gemeinsamkeiten mit der AfD von heute", schrieb der 59-Jährige in einer persönlichen Erklärung.