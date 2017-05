Die sächsische AfD will den umstrittenen Dresdner Richter und Bundestagskandidaten Jens Maier doch ausschließen. Ein entsprechender Bericht von "Spiegel online" wurde am Donnerstag auf Nachfrage im Landesvorstand in Dresden bestätigt. Demnach haben AfD-Bundes- und Landeschefin Frauke Petry und Generalsekretär Uwe Wurlitzer beim Bundesschiedsgericht einen Antrag auf ein Ausschlussverfahren wegen parteischädigenden Verhaltens gegen Maier gestellt.