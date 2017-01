Nach Höcke-Rede in Dresden AfD will sich von Rechtsaußen abgrenzen

Wenn die sächsische AfD an diesem Wochenende in Klipphausen zu ihren Landesparteitag zusammenkommt, ist Björn Höcke mit dabei. Zwar nicht persönlich - aber das, was der Thüringer AfD-Rechtsaußen vergangene Woche in seiner Dresdner Rede vom Stapel ließ, wird die rund 320 Delegierten beschäftigen. Dass Höcke in Sachsen Anhänger hat, haben die Begeisterungsstürme bei seinem Auftritt gezeigt. Im Landesvorstand um AfD-Chefin Frauke Petry wird das mit Sorge gesehen.

"Baustelle Höcke"

Generalsekretär Uwe Wurlitzer erklärte, in Klipphausen müsse deutlich werden, dass Höcke mit seiner Forderung nach einer 180-Grad-Wende im Umgang mit der deutschen Vergangenheit und dem Holocaust der Partei geschadet habe. Und er sieht Klärungsbedarf:

AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer Bildrechte: dpa Wir haben schon das eine oder andere Problem, weil die Mitglieder teilweise nicht verstanden haben, was da gesagt wurde.

Deshalb sähen viele Höcke auch als Opfer. "Die schieben vieles auf die Falschdarstellung der Medien. Das ist zum Teil so. Aber zum überwiegenden Teil haben wir uns hier selber ein Ei gelegt", meint der 42-jährige Leipziger.

Parteichefin Petry grenzt sich in einem Brief an die Mitglieder deutlich von den Positionen Höckes ab. Seine Geschichtsbetrachtung und die Verächtlichmachung des Parlamentarismus und seiner Vertreter sei ein Irrweg, der der Partei schade. Weitere Konsequenzen jenseits der eingeleiteten Ordnungsmaßnahmen gegen den Thüringer Abgeordneten fordert Petry in dem Brief aber nicht.

"Baustelle Richter Maier"

Gegen den Dresdner Richter läuft auch ein Disziplinarverfahren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch es ist nicht nur Höcke, der die Delegierten auf dem Parteitag länger beschäftigen dürfte, als ihnen lieb ist. Jens Maier, Richter am Landgericht Dresden, war ein Vorredner des Thüringers bei der Veranstaltung der AfD-Jugend in Dresden. Weil er dabei den "Schuldkult" der Deutschen für "endgültig beendet" erklärt und sich über "Mischvölker" ausgelassen hatte, die geschaffen würden, um "die nationalen Identitäten auszulöschen", wird gegen ihn wegen Volksverhetzung ermittelt. Von der Dresdner AfD zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl gekürt, will Maier am Wochenende auch auf die Landesliste gewählt werden. Für die Parteiführung um Petry wäre das ein schwerer Schlag, ist sie doch um Abgrenzung zum Höcke-Flügel bemüht, der sich in der Dresdner Pegida wiederfindet.

"Baustelle Pegida"

Der Auftritt des erklärten Islam-Gegners Michael Stürzenberger vor einer Woche beim AfD-Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - dem Wahlkreis Petrys - ist Wurlitzer deshalb ein weiterer Dorn im Auge. Wen sich die Kreisverbände einlüden, könne er aber nicht bestimmen. "Wir haben im Raum Dresden - das betrifft Meißen, SOE (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und Teile von Bautzen - das Problem, dass die sehr, sehr Pegida-lastig sind", räumt er ein. Stürzenberger ist Dauerredner bei Pegida.

Pegida und AfD - ein schwieriges Verhältnis Bildrechte: MDR/Christian Essler Wie der Chef der "Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes", Lutz Bachmann, bejubelte auch er Höckes Ausführungen und das einstweilige Scheitern des von Petry betriebenen Versuchs, den Thüringer aus der AfD auszuschließen. Die in den vergangenen Monaten deutlich gewachsene Anbiederung der Pegida-Führung an die AfD sieht Wurlitzer nüchtern: "Ich glaube, die wollen einfach irgendwelche Posten haben. Die scheren sich überhaupt nicht um Inhalte." Zwar stehe seine Partei weiter hinter den Menschen, die auf die Straße gingen. "Aber das Problem, das wir mit der Pegida-Führung haben, das haben wir immer noch. Und deshalb wird es auch weiterhin keine Zusammenarbeit geben."