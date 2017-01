Der Flügelkampf in der sächsischen AfD hat die Abstimmung zur Landesliste für die Bundestagswahl bestimmt. Bundes- und Landeschefin Frauke Petry wurde trotz ihres innerparteilich umstrittenen Abgrenzungskurses zum AfD-Fraktionschef im Thüringer Landtag, Björn Höcke, zur Spitzenkandidatin gekürt. Sie erhielt auf der Landeswahlversammlung am Sonntag in Klipphausen 238 von 301 Delegiertenstimmen. Das entspricht einer Zustimmung von 79 Prozent. Petry ist zudem AfD-Direktkandidatin im Bundestagswahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. In ihrer Bewerbungsrede schwor die Bundes- und Landesvorsitzende ihre Partei auf Oppositionsarbeit im Bundestag ein. Koalitionsmöglichkeiten sehe sie derzeit nicht.

Realistisch, kann man sagen, haben wir das Glück, dass wir nicht gefragt werden. Frauke Petry Spitzenkandidatin der AfD Sachsen für die Bundestagswahl 2017

Sehr langwieriger Wahlprozess

Maier ist Richter am Landgericht Dresden. Bildrechte: dpa Insgesamt bewarben sich 33 AfD-Mitglieder um einen der voraussichtlich 20 Plätze auf der sächsischen Landesliste. Der Beginn der Wahl hatte sich stark verzögert und dauerte deshalb am Sonntagnachmittag noch an. In einer Kampfkandidatur um den zweiten Listenplatz setzte sich dabei der Richter Jens Maier durch, der bereits vom Kreisverband Dresden zum Direktkandidaten bestimmt worden war. Er gilt als Anhänger des Höcke-Flügels und damit als Gegenpol zu Petry in der sächsischen AfD. Der 54-Jährige erhielt bereits für seine Bewerbungsrede in Klipphausen großen Beifall von den Delegierten. Am Ende stimmten 244 von ihnen für Maier.

Basis wollte keine Abgrenzungsdebatte von Höcke