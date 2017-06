Nach Querelen um die rechtmäßige Einberufung eines für diesen Sonntag geplanten Parteitags des AfD-Kreisverbandes Sächsische Schweiz/Ostererzgebirge ist dieser verschoben worden. Laut einer Mitteilung soll er nun am 9. Juli stattfinden. Gründe teilte der Kreisverband am Mittwochabend nicht mit.



Mehrere AfD-Mitglieder hatten beantragt, dass der Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am 11. Juni in Dohna die Nominierung von Landeschefin Frauke Petry zur Direktkandidatin zurückzieht. Das hatte für heftige Diskussionen gesorgt. Am Mittwoch schaltete sich der Generalsekretär der AfD Sachsen, Uwe Wurlitzer, in die Debatte ein. In einer E-Mail teilte er dem Kreisvorstand mit, dass es bei der Organisation des Parteitages Fehler gegeben hat. Der Parteitag sei damit nicht beschlussfähig. Alle Entscheidungen der Delegierten wären aus formalen Gründen angreifbar.

Im November waren Hunderte Menschen zu einer AfD-Kundgebung nach Pirna gekommen, auf der auch Frauke Petry auftrat. Bildrechte: MDR/Marko Förster