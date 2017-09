Der AfD-Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge fühlt sich von Frauke Petry um das Bundestagsmandat betrogen. Er forderte die AfD-Chefin auf, freiwillig aus der Partei auszutreten - wegen des Betrugs am Wähler. Sprecher Rolf Süßmann sagte MDR SACHSEN, ansonsten würde ein Parteiausschlussverfahren in Gang gesetzt. Petry hatte in dem Wahlkreis das Direktmandat geholt. Nur wenige Stunden nach dem Wahlerfolg bei der Bundestagswahl verkündete sie die Abkehr von der AfD-Fraktion im Bundestag . Sie wolle dem Parlament vorerst als fraktionslose Abgeordnete angehören, so Petry.

Ich habe gesagt, Fundamentalopposition ist nicht das, was Frauke Petry will. Das ist auch nicht das, was ich will, und es gibt viele Sachsen, die das auch nicht wollen.

AfD-Vorstandsmitglied Siegbert Droese kündigte die Gründung einer gemeinsamen Landesgruppe Mitteldeutschland an. Bildrechte: dpa

Beim Treffen der neu gewählten AfD-Bundestagsabgeordneten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Leipzig hieß es am Montag, man könne sich eine weitere Zusammenarbeit mit der Partei-Chefin nicht vorstellen. Das Vertrauen sei beschädigt. Konkrete Rücktrittsforderungen waren nicht zu hören, aber von Neuwahlen des Vorstandes war die Rede. Zudem kündigte Sachsens Vorstandsmitglied Siegbert Droese die Gründung einer gemeinsamen Landesgruppe Mitteldeutschland an. "Ich bin guter Hoffnung, dass es zumindest in Mitteldeutschland gelingen wird, den Laden zusammenzuhalten", sagte er.



Nach der Absage Frauke Petrys an die AfD-Bundestagsfraktion legte auch Spitzenkandidat Alexander Gauland noch einmal nach. "Ich habe mich im Wahlkampf nicht gut unterstützt gefühlt von Frau Petry", sagte der AfD-Politiker am Montag im phoenix-Interview. "Frau Weidel und ich haben eine Menge Termine übernommen, die sie plötzlich abgesagt hat. Und dass man das Spitzenteam drei Tage vor der Wahlentscheidung in der 'Leipziger Volkszeitung' angreift, macht die Sache noch schlechter." Von daher sei er skeptisch, ob Petrys Entscheidung, der AfD-Bundestagsfraktion nicht angehören zu wollen, "nur ein Verlust" sei.