Der Streit um die AfD-Liste zur Landtagswahl 2014 geht in eine weitere Runde. Wie der Sächsische Verfassungsgerichtshof am Freitag in Leipzig mitteilte, hat der frühere Bautzener AfD-Kreisverbandschef Arvid Immo Samtleben eine Wahlprüfungsbeschwerde beim obersten Gericht des Landes eingelegt. Samtleben will demnach erreichen, dass er anstelle der AfD-Abgeordneten Karin Wilke das Landtagsmandat erhält.