Arvid Samtleben säße heute im Landtag, wäre er nicht von der AfD-Liste gestrichen worden. Bildrechte: dpa

Die Geschichte beginnt vor der Landtagswahl 2014. Die AfD hatte in Weinböhla ihre Landesliste aufgestellt. Arvid Samtleben bekam den Listenplatz 14; säße heute im Landtag. Nach der Kandidaten-Wahl beschloss der Landesvorstand allerdings, Samtleben wieder von der Liste streichen zu lassen. Dem Parteivorstand erschien Samtleben wohl als zu unzuverlässig. Samtleben wiederum behauptete, er sei gestrichen worden, weil er ein privates Darlehen an die Partei nicht gewähren wollte. Damit sollten die Listenkandidaten den Wahlkampf der AfD unterstützen. Im Falle der Wahl des Kandidaten sah der Vertrag vor, das Darlehen automatisch in eine Spende umzuwandeln.