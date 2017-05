Lange hat sich die AfD Sachsen geziert, nun soll es offenbar erstmals eine gemeinsame Kundgebung mit dem islamfeindlichen Pegida-Bündnis geben. Das deutete Egbert Ermer, Vorstandsmitglied des AfD-Kreisverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, auf der Pegida-Kundgebung zum 1. Mai in Dresden an. AfD und Pegida haben demnach für den kommenden Montag zeitgleich Veranstaltungen vor der Frauenkirche angemeldet. "Also lasst Euch überraschen", sagte Ermer und versprach einen "vielleicht historischen Tag".

Pegida-Chef Lutz Bachmann bestätigte dies in einem Redebeitrag kurze Zeit später. Es habe sich zwar um ein organisatorisches Missverständnis gehandelt, nun werde man aber zwei Bühnen nebeneinander aufbauen und sich mit Reden abwechseln. "Falls die Frauke jetzt zuguckt, das war aus Versehen", sagte Bachmann an die Adresse von AfD-Chefin Frauke Petry. Er fügte an, ein Weg finde sich immer, denn "nur zusammen können wir es irgendwie schaffen".

Rechtes Dreiergespann für den Bundestag?

Zuvor hatte AfD-Mann Ermer die Verdienste der Pegida-Anhänger gelobt. Die AfD sei "dann der Arm dazu", sagte der Politiker und holte auch die Identitäre Bewegung ins Boot. Nur gemeinsam könne man das Ziel erreichen: "Der Berliner Reichstag, das ist unser Ziel. Und dazu gehört die AfD, dazu gehört Pegida, dazu gehört die Identitäre Bewegung." Letztere wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingeschätzt und beobachtet.

AfD-Bundeschefin und Landesvorsitzende Frauke Petry hatte sich stets gegen AfD-Auftritte bei Pegida ausgesprochen. Bildrechte: dpa Pegida-Chef Lutz Bachmann hatte der AfD sein Bündnis bereits mehrfach als Plattform angeboten. Der sächsische Landesvorstand um AfD-Bundeschefin Frauke Petry hatte sich lange gegen solche Auftritte ausgesprochen. Anfang April hatte jedoch der Landesparteitag für eine Aufhebung des Abgrenzungsbeschlusses votiert. Ermer sitzt als Beisitzer im Vorstand des AfD-Kreisverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, wo Petry als Direktkandidatin bei der Bundestagswahl im September antritt.

Pegida-Unterstützung auch von AfD-Kundgebung in Zwickau

Unterstützung in Richtung Pegida in Dresden gab es am Montag auch bei der AfD-Kundgebung in Zwickau. Diese war von Benjamin Joseph Przybylla angemeldet worden, AfD-Direktkandidat für die Bundestagswahl aus Zwickau. Przybylla hatte die Kundgebung nach Informationen von MDR SACHSEN gegen den Willen des AfD-Kreisverbandes durchgeführt. Gastredner waren unter anderem der Dresdner Richter und AfD-Mitglied Jens Maier sowie der Chefredakteur des neu-rechten "Compact"-Magazins, Jürgen Elsässer. Elsässer spielte dabei die Äußerungen des Thüringer AfD-Sprechers Björn Höcke herunter. Przybylla (r.) rief die knapp 300 Teilnehmer, darunter auch stadtbekannte Rechte, auf, Jürgen Elsässer zu seinem Auftritt bei Pegida in Dresden zu begleiten. Bildrechte: MDR/propicture-fotoagentur