Die Rede des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke in Dresden hat offenbar Auswirkungen auf die Parteifinanzen. Wie die "Lausitzer Rundschau" berichtet, gingen nach dem Auftritt Höckes mehrere Großspender verloren. Sachsens AfD-Generalsekterär Uwe Wurlitzer erklärte bei einer Parteiveranstaltung am Dienstag in Oschatz, dass "uns diese Veranstaltung deutlich über 100.000 Euro" koste. Dieses Geld fehle der Partei nun im Bundestagswahlkampf. Bei ihrem Landesparteitag Ende Januar hatte die sächsische AfD ein Wahlkampfbudget von 600.000 Euro festgesetzt. Zudem habe die Partei zwei große Zelte kaufen müssen, weil Reservierungen für bereits gebuchte Säle zurückgezogen wurden.