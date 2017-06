BTW17 AfD Zwickau gibt Direktkandidat Przybylla den Laufpass

56 der 64 anwesenden Mitglieder haben am Wochenende für die Abwahl von Benjamin Przybylla gestimmt, zwei dagegen. Vier Anwesende enthielten sich der Stimme. Insgesamt gehören dem Kreisverband 180 Mitglieder an.

Bildrechte: MDR/propicture-fotoagentur

Der AfD-Kreisverband Zwickau will die Personalie Benjamin Przybylla für immer aus dem Weg räumen. Wie der neue Kreisverbandsvorsitzende Frank Frieder Forberg im Gespräch mit MDR SACHSEN mitteilte, wurde der Direktkandidat für die Bundestagswahl auf dem Kreisparteitag in Glauchau per Beschluss von der Wahlvorschlagsliste gestrichen.

Der Abwahl, die per Dringlichkeitsantrag aus dem Vorstand auf die Tagesordnung gehoben wurde, ging laut Forberg eine emotionale Debatte voraus. Auch Benjamin Przybylla habe sich dabei zu Wort gemeldet und sein Verhalten gerechtfertigt. An der Entscheidung des Kreisverbandvorsitzes habe das nichts geändert, so Forberg. Dann stehe man lieber ohne Direktkandidat dazustehen als mit diesem Kandidaten. "Wir haben ja drei Gespräche geführt und ihm von der Kandidatur abgeraten. Doch er war der einzige Kandidat und erhielt damals 65 Prozent der Stimmen." Künftig, so der 62-jährige Kreisvorstand, werde die AfD Zwickau bei ihren Kandidaten genauer hinschauen. Auf keinen Fall wolle sie durch Kandidaten oder Mitglieder wie Benjamin Pryzbylla in die rechte Ecke gedrängt werden. "Es war ein Riesenfehler", räumt Forberg ein.