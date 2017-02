Die Mühlen in der Bürokratie in Dresden mahlen langsam. Und wer auf Bescheide aus der Landesdirektion Sachsen angewiesen ist, der sollte sich in Geduld üben. Die Oberlausitzer kennen das eigentlich. Die Genehmigung beispielsweise für das Kitesurfen auf dem Bärwalder See bei Boxberg erteilte die Behörde im Vorjahr nach monatelanger Prüfung erst im Spätsommer. Die hohen Auflagen der Landesdirektion konnte dann die Gemeinde nicht mehr umsetzen. Damit war für Kitesurfer die Wassersportsaison auf dem Bärwalder See vorbei. Ohnehin war die Genehmigung nicht nur wegen dem langen Prüfverfahren umstritten. Auch ihre Dauer war bemerkenswert, denn sie war auf das Vorjahr 2016 begrenzt. "Alle Belange müssen geprüft, alle Beteiligten gehört werden", verteidigte damals Behördensprecher Holm Felber das monatelange Prüfverfahren.

Bei einigen Förderanträge zur Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2010 prüft die Dresdner Behörde seit mehr als sechs Jahren, ohne zu einem Ergebnis zu kommen.

Hochwasserschaden mehr als 50 Millionen

Wie langsam sächische Behörden arbeiten können, wird jetzt auch bei der Beseitigung der Hochwasserschäden von 2010 sichtbar. Möglicherweise hat anschließend das Hochwasser 2013 noch einmal die Behörden überrascht und für eine Verzögerung bei der Bearbeitung der Anträge gesorgt.

Der Dorfbach bei Bertsdorf kann die Wassermassen vom Feld nicht mehr fassen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter 2010, im August, hatten tagelange, sinflutartige Regenfälle Bachläufe in reißende Flüsse verwandelt, von den Feldern flossen Stürzbäche durch die Dörfer. Teile der Oberlausitz versanken in den braunen Wassermassen.



Neiße, Mandau und Lasur erreichten Rekordpegel. Die Wittig im nordböhmischen Isergebirge schwoll dermaßen an, dass der polnische Witka-Staudamm die Wassermassen nicht mehr halten konnte und brach. Eine gewaltige Flutwelle schoß in Richtung Hagenwerder und Neiße, setzte Teile von Görlitz unter Wasser. Das Hochwasser der Neiße richtete gewaltige Schäden an und überflutete in Ostritz das Kloster St. Marienthal.

Das Kloster St. Marienthal überflutet von der Neiße. Bildrechte: dpa In Rothenburg musste eine Behindertenheim geräumt werden. In der kleinen Gemeinde Lautitz bei Löbau verschwanden 35 Wohnungen in den Sturzfluten. In Schönbach, Oderwitz und Großschönau wurden Brücken beschädigt oder komplett zerstört. Das Landratsamt Görlitz bezifferte allein den Hochwasserschaden 2010 an der Infrastruktur des Landkreises, mit 50 Millionen Euro.

Polen bauen neuen Staudamm