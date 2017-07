Jörg Petzold, Christoph Beck und Andreas Becht (v.l.n.r.) vom ACE sind auf der Suche nach Smombies. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

In roten Jacken und mit Klemmbrett bewaffnet sind Mitarbeiter des ACE Auto Club Europa e.V. in Annaberg-Buchholz auf der Jagd nach Fußgängern - um sie zu zählen. Vor allem haben sie es auf Leute abgesehen, die per pedes unterwegs sind und gleichzeitig ihr Smartphone nutzen: Sei es zum Telefonieren, Schreiben, Nachsehen, Spielen oder Musik hören - im Allgemeinen auch "Daddeln" genannt. Denn all diese Aktionen verhindern nicht nur, dass der Fußgänger Blickkontakt zum Verkehr hält, sondern lenken grundsätzlich stark ab. "Das wird gefühlt immer schlimmer", sagt Christoph Beck vom ACE, "sobald das Handy irgendein Geräusch macht, müssen viele gleich draufschauen, egal, wo sie gerade sind".

Jeder sechste Fußgänger ist nicht bei der Sache

Laut einer Studie der Dekra ist in europäischen Großstädten beinahe jeder sechste Fußgänger durch sein Smartphone abgelenkt. Der ACE hat nun im Rahmen seiner diesjährigen Aktion "Finger weg! Smartphone im Verkehr" die Nutzerzahlen in bundesdeutschen Städten untersucht - davon in Sachsen unter anderem in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Reichenbach im Vogtland, Hoyerswerda, Görlitz und Meißen. "Schon jetzt können wir sagen, dass wir in den sächsischen Städten rund 10 bis 15 Prozent Fußgänger erwischt haben, die Straßen überquerten und dabei mit dem Handy 'herumdaddelten'", sagt Andreas Becht vom ACE.

Es betrifft zumeist jüngere Leute

Ein Teil der Ergebnisse zu Beginn der Zählung. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi Die Bilanz in Annaberg-Buchholz lag am Freitag im Durchschnitt. Von 637 gezählten Fußgängern haben 69 in ihr Handy geschaut, das sind rund elf Prozent. Dabei seien es bei Männern fast dreizehn Prozent gewesen, bei Frauen um die zehn Prozent, so Jörg Petzold vom ACE. Wegen der Ferien seien nicht so viele junge Menschen unterwegs, das verfälsche etwas das sonst übliche Ergebnis. Laut Petzold konnten so nur sechs männliche Jugendliche registriert werden, von denen einer sein Handy benutzte. Hingegen hätten mehr als die Hälfte der fünfzehn registrierten Mädchen ihr Smartphone am Wickel, während sie die Straße überquerten.



Ansprechen wollen die zumeist ehrenamtlichen ACE-Mitarbeiter die "Smombies" allerdings nicht. "Das ist nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig", meint Andreas Becht. Die bei früheren Aktionen Angesprochenen hätten mitunter sehr schroff reagiert. "Es kam auch schon vor, dass Mitarbeitern Prügel angedroht wurden."

Fußgänger besonders gefährdet

Am Freitag ist Markttag in Annaberg. Viele Autos sind unterwegs. Fußgänger wechseln oft plötzlich die Straßenseite. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi Dabei hat die Sache einen ernsten Hintergrund. Seit die Zahl der Smartphone-Nutzer in den letzten Jahren explodiert ist, verunfallen Fußgänger am häufigsten, weil sie durch das Gerät abgelenkt sind. Laut ACE steigen allgemein die Zahlen der Unfalltoten nach jahrelangem Abwärtstrend nun wieder. Dabei seien zum Beispiel in Innenstädten 37 Prozent aller bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommenen zu Fuß unterwegs gewesen. Eines der bekanntesten Beispiele ist der tödliche Unfall einer 30-Jährigen in Leipzig, die auf die Gleise gestürzt war und von einer S-Bahn überrollt wurde. Die Polizei teilte damals mit, sie hätte den einfahrenden Zug vermutlich nicht bemerkt, weil sie auf ihr Smartphone geschaut habe.

Wie geht's weiter?

Die Daten aus den Zählungsaktionen werden bundesweit zusammengetragen und ausgewertet. "Wir werden die Welt nicht retten können", so Becht. "Was wir aber machen können, ist, unsere Ergebnisse an die Entscheidungsträger im Bundesverkehrsministerium zu übergeben." Die Politik sei hier auch mit gefragt. Sie könne Regeln aufstellen oder auf die Hersteller einwirken. "Es gibt Apps, die die Nutzung des Gerätes verweigern, wenn der Besitzer gerade läuft." Da sich vermutlich nur wenige so eine App freiwillig installieren würden, könnte die Funktion durch die Hersteller gleich aktiviert werden, meint Andreas Becht. "Dann muss ich halt stehen bleiben, wenn ich das Ding nutzen will."