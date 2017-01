Wie aus den Antworten auf eine Kleine Anfrage der Linke-Politikerin Juliane Nagel hervorgeht, wurden die meisten Menschen nach Albanien (658), in den Kosovo (427), nach Serbien (234) und Mazedonien (143) abgeschoben. Im vierten Quartal 2016 verließen rund 120 Menschen Sachsen bei zehn sogenannten Sammelabschiebungen Deutschland. Teilweise wurden die Ausreisen gemeinsam mit anderen Bundesländern organisiert und beispielsweise Flugzeuge gechartert. Im selben Zeitraum wurden 28 Personen in die Länder zurückgeschickt, in denen sie erstmals die Europäische Union betreten haben und nach der sogenannten Dublin-Verordnung auch Asyl beantragen müssten. Die meisten Personen reisten dabei nach Polen aus, gefolgt von Italien und Ungarn.

Ende Dezember lebten nach Angaben von Innenminister Markus Ulbig 5.700 sogenannte "vollziehbar Ausreisepflichtige" in den sächsischen Kommunen. Mitte des Jahres soll in Dresden eine Ausreisegewahrsam-Einrichtung in Betrieb gehen. Dort können Ausreisepflichtige auf richterliche Anordnung bis zu vier Tage lang festgehalten werden. Zudem ist der Bau eines Abschiebegefängnisses, in dem Menschen, die sich der Abschiebung entziehen wollen, bis zu sechs Monate inhaftiert werden können, geplant. Die Rückführung abgelehnter Asylbewerber sei so wichtig wie die Integration derjenigen, die Anspruch auf Schutz hätten, hatte Ulbig erklärt.