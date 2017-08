Mit Fipronil belastete Eier können nun doch gefährlich für die Gesundheit werden. Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz mitteilte, besteht bei einer bestimmten Charge von Eiern eine akute Gesundheitsgefahr. Dabei handelt es sich um alle Eier, die unter der Nummer 2-NL-4015502 im Handel sind. "Nach Aussage der niederländischen Behörde sind die Gehalte an Fipronil in Eiern mit dieser Stempelnummer derart hoch, dass der Verzehr eine akute Gefahr für die Gesundheit mit sich bringen könne", hieß es in einer Information auf dem Portal Lebensmittelwarnung des Bundesverbraucherschutzministeriums. Die Warnung gilt für Sachsen, Thüringen, Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen.