Beate Schücking ist seit dem 1. März 2011 Rektorin der Universität Leipzig. Der Erweiterte Senat der Universität bestätigte sie am 31. Januar 2017 im Amt. Dabei sah es lange Zeit so als, als würde Schücking keine Chance auf eine zweite Amtszeit bekommen. Denn trotz eines freien Listenplatzes hatte der Hochschulrat Beate Schücking im Jahr 2015 nicht zur Wiederwahl vorgeschlagen , sondern zwei externe Kandidaten nominiert. Das rief vielfach Kritik hervor.

Ein vom Erweiterten Senat der Universität Leipzig beauftragtes Rechtsgutachten ergab, dass Beate Schücking in dem Wahlverfahren unrechtmäßig benachteiligt worden war. Die Wahl scheiterte dann endgültig, da die beiden damaligen Kandidaten ihren Rückzug erklärt hatten.

Im zweiten Anlauf klappte es dann aber mit dem Rektorenposten. Neben Schücking hatte sich auch Jan Palmowski, Professor für Neuere Geschichte und Vizepräsident an der University of Warwick in England, auf die Stelle beworben. Mit einer knappen Mehrheit wurde Beate Schücking nach drei Wahlgängen im Amt bestätigt.