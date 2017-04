Attacke in Chemnitz Angiff auf alternatives Wohnprojekt

In Chemnitz häufen sich Angriffe auf alternative Projekte. Schon mehrfach wurde der Szenetreff Lokomov im Stadtteil Sonnenberg attackiert. Nun musste die Polizei zwei Mal innerhalb von wenigen Tagen in den Stadtteil Schloßchemnitz ausrücken. Auch dort wurden in einem alternativen Zentrum die Scheiben eingeworfen. Ermittlungsergebnisse gibt es bisher keine.