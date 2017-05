Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat drei mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen "Freien Kameradschaft Dresden" angeklagt. Zwei Männer müssen sich vor dem Landgericht verantworten. Dem 19- und dem 26-Jährigen wird laut Generalstaatsanwaltschaft Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Der dritte, ein 30-Jähriger, steht bereits ab diesem Donnerstag vor Gericht. Er ist wegen besonders schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Volksverhetzung und weiterer Straftaten angeklagt, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Der Fall wird nicht am Landgericht, sondern am Amtsgericht verhandelt. Alle drei Angeklagten befinden sich seit Monaten in Untersuchungshaft.