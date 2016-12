Die Staatsanwaltschaft Zwickau ist gegen vier sogenannte Reichsbürger vorgegangen. Bei einem mutmaßlichen Reichsbürger hat die Polizei Waffen und Munition beschlagnahmt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde bei der Durchsuchung seiner Wohnungen im oberen Vogtland und in Augsburg unter anderem eine Einzelladerbüchse sichergestellt. Dem mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraften Mann war zuvor die Waffenbesitzkarte entzogen worden. Weil er sich weigerte, seine Waffen abzugeben, wird ihm ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Er wurde wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe aus einer früheren Verurteilung ins Gefängnis nach Dresden gebracht.

Gegen eine Frau und ihren früheren Lebensgefährten wurde Anklage jeweils wegen Nötigung erhoben. Bei der Frau soll es sich laut Staatsanwaltschaft um die bekennende Reichsbürgerin Birgit F. aus Zwickau handeln. Sie habe in der ARD-Dokumentation "Reichsbürger gegen den Staat" erklärt, finanzielle Forderungen gegenüber Behörden versendet zu haben. Der Beschuldigten wird vorgeworfen, gegen eine Rechtspflegerin und eine Gerichtsvollzieherin Schadenersatzforderungen in Höhe von 60 und 130 Millionen Euro geltend gemacht zu haben. Die staatliche Schuldeneintreibung sieht Birgit F. als Plünderung und Belästigung, wie sie in der Doku sagt. So komme die beträchtliche Schadenersatzsumme zusammen, erklärt sie sinngemäß.