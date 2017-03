Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat gegen einen 37 Jahre alten Tunesier Anklage am Landgericht Leipzig erhoben. Dem Mann werden Mord und Raub mit Todesfolge in zwei Fällen sowie Störung der Totenruhe vorgeworfen. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurde die Anklage bereits Ende Januar erhoben, musste danach umfangreich übersetzt werden.