In Sachsen ist die Zahl der Tuberkulose-Fälle das zweite Jahr in Folge gestiegen. Laut sächsischem Sozialministerium erkrankten insgesamt 212 Menschen im Freistaat, das waren zwei mehr als 2015. Verglichen mit dem Bundesschnitt sei das ein guter Wert für Sachsen, hieß es weiter. Während in Sachsen auf 100.000 Einwohner 5,2 Erkrankte kommen, sind es bundesweit 7,2.

Ursache Migration?

Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch sagte am Freitag, anlässlich des Welttuberkulosetages: "Wir müssen Tuberkulose noch immer sehr ernst nehmen. Diese Infektionskrankheit kommt auch in unseren hochentwickelten Ländern vor." Die überwiegende Anzahl der TBC-Fälle, so das Ministerium, gehe auf Patienten zurück, die in Deutschland geboren seien. Dem widerspricht Dr. Thomas Grünewald vom Leipziger St. Georg Klinikum - zumindest für die Stadt Leipzig: "80 Prozent der Neuerkrankten in Leipzig kommen aus dem Ausland. Oft sind es Patienten aus der Ukraine und aus afrikanischen Ländern." Auch in Leipzig gab es laut Gesundheitsamt 2016 einen Zuwachs von zwei Fällen. 2016 wurden insgesamt 31 Patienten mit Tuberkulose der Atmungsorgane gemeldet, in 14 Fällen waren andere Organe betroffen. Nur ein Teil der Patienten litt auch an einer potenziell ansteckenden Form der Krankheit. Bildrechte: Klinikum St. Georg Leipzig

Derzeit ist die Krankheit bundesweit auf dem Vormarsch. Im Jahr 2016 zählte das Berliner Robert Koch-Institut bundesweit 5.915 Erkrankungen, 63 mehr als im Jahr davor. Nach dem Zweiten Weltkrieg war TBC als typische Armutserkrankung in Industrieländern kontinuierlich zurückgegangen. Die Erinnerung an die "Schwindsucht" verlor sich langsam. 2012 gab es mit rund 4.200 registrierten Fällen einen Tiefststand in Deutschland.

Weltweit führende tödliche Infektionskrankheit