AOK-Gesundheitsbericht Krankenstand in Sachsen stagniert

Der Anstieg des Krankenstands bei den AOK-Versicherten in Sachsen ist vorerst gestoppt. Wie die AOK PLUS am Mittwoch in ihrem Jahresbericht mitteilte, lag der Anteil im vergangenen Jahr unverändert bei 5,3 Prozent. Das entspricht genau dem bundesweiten Durchschnitt aller AOK-Versicherten Zuvor war der Krankenstand in Sachsen vier Jahre in Folge gestiegen.