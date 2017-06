App für Nachhaltigkeit Gutes tun mit Resten aus dem Restaurant

Seit einem Jahr gibt es die App "Too Good To Go" auch in sächsischen Großstädten. Mittlerweile machen in Leipzig 15 und in Dresden über 20 Restaurants, Cafés und Bäckereien mit. Im ländlichen Raum ist das Angebot noch kaum verbreitet. Lediglich in Rötha und Freital gibt es Betreiber. Die und auch die App-Nutzer sind begeistert. "Man kommt ganz anders mit den Leuten ins Gespräch", sagt beispielsweise der Leipziger Nutzer Sven Euller.