Eine neu entwickelte App soll künftig vor Gefahr in den sächsischen Wäldern warnen. Zudem können mit ihr Notrufe ausgelöst werden. Wie Staatsbetrieb Sachsenforst mitteilte, bietet die App mit dem Namen "Waldbrandgefahr Sachsen" schnelle Informationen zur aktuellen Waldbrandsituation in den 31 sächsischen Vorhersage-Regionen. Auch eine Prognose für die kommenden drei Tage wird angezeigt.

Die Oberfläche der Waldbrand-App des Staatsbetriebs Sachsenforst. Bildrechte: Mittdeldeutscher Rundfunk

Nützlich sei die Anwendung vor allem für Feuerwehren. Diese könnten sich mit den Daten einen schnelleren Überblick verschaffen, so Sachsenforst-Chef Hubert Braun. Zudem könnten Waldbesucher mit der App einen Notruf absetzen. Per GPS werden die genauen Koordinaten des Brandherdes angezeigt. Jeder Waldbesucher könne so einen Beitrag zum Schutz der Wälder gegen Feuer leisten.