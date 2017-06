Geschichts-App für das Smartphone Multimediaguide informiert über Volksaufstand 1953 in Leipzig

Rund 200 MB Platz sind nötig für ein Stück Geschichte auf dem Smartphone oder Tablet. Das Museum "Runde Ecke" hat eine App herausgebracht, die mit Texten, Bildern und Audios den Volksaufstand von 1953 in Leipzig aufarbeitet. Das heißt, wer zum Jahrestag der Massendemonstrationen mehr über deren Geschichte lernen möchte, ist nicht mehr auf Stadtführungen und Museen angewiesen.

Bevor es losgehen kann, müssen Sie natürlich die kostenlose App in den App-Stores von Android oder Apple herunterladen. Das geht am besten im WLAN. Denn mit 200 MB ist die App "Leipzig 1953" ziemlich groß und könnte das Inklusivvolumen der mobilen Daten ziemlich belasten. Nach Angaben der Entwickler müssen sich Apple-Nutzer keine Gedanken über den Datenverbrauch unterwegs machen: "Für iOS wird alles geladen, also kein Verbrauch mehr. Bei Android werden nur die Videos gestreamt, alles andere ist ebenfalls heruntergeladen und ist dann ohne laden verfügbar." Wer alle Funktionen des Programms nutzen möchte, sollte außerdem auf einen vollen Akku achten und Kopfhörer einpacken.

Persönliche Führung mit dem mobilen Gerät

Dann kann es auch schon losgehen mit der eigenen Tour. Die App ist selbsterklärend. Als Nutzer können Sie auf dem Startbildschirm des Programms unter vier Symbolen wählen: Beim Klick auf das rote Buch gelangen Sie zu kleinen Artikeln zur Vorgeschichte des Volksaufstands. Das Icon mit der blauen Liste führt zu 16 wichtigen Orten der Massenproteste 1953. Hinter dem grünen Kästchen verbirgt sich eine Stadtkarte, in der ebendiese Orte verzeichnet sind. Das gelbe Symbol liefert Informationen zur Gedenkstätte "Runde Ecke".

Eine Karte in der App "Leipzig 1953" zeigt mit kleinen Feuer-Symbolen an, wo sich geschichtsträchtige Orte der Stadt befinden, die beim Volksaufstand eine Rolle gespielt haben. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Die Tour müssen Sie natürlich nicht zwingend ablaufen. Alle Informationen sind auch von der heimischen Couch abrufbar. Wer die geschichtsträchtigen Orte aber selbst sehen möchte, beginnt am besten beim ersten Punkt: Los geht es an der ehemaligen Großmarkthalle – bekannt als Kohlrabizirkus. Die Großmarkthalle ist einer der Orte, die etwas abseits liegen. Der Großteil der geschichtsträchtigen Orte, wie das Bezirksgericht, das HO-Kaufhaus, der Marktplatz oder die Stasi-Bezirksverwaltung liegen in oder zumindest nahe der Innenstadt und sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Der Alleskönner: Stadtführer, Audioguide und Bildband in einem

Der "Kohlrabizirkus" wurde früher als Großmarkthalle genutzt. Er ist die erste Station der Stadtführung zum Volksaufstand. Bildrechte: ddp Nach einem Klick auf eines der Feuer-Symbole in der Karte öffnet sich eine neue Seite mit Bild und einem kurzen Informationstext. Im Falle der ersten Station Kohlrabizirkus geht es um die schlechte Versorgungslage acht Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs. Die Informationen können Sie sich übrigens auch vorlesen lassen - wie bei einem echten Audioguide. Dazu klicken Sie auf den blauen Pfeil unterhalb des Textes. Wer noch ein paar Zusatzinformationen sucht, wird bei dem runden Feld "Material" fündig, das am Bild verortet ist. Zusätzliche Bilder gibt es hier, Fotos von Dokumenten und teilweise Original-Töne von 1953. An einigen Orten, wie der Stasi-Bezirksverwaltung, sind auch Todesopfer des Aufstands vermerkt.