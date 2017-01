Hochschulpolitik Netzwerk kämpft gegen prekäre Arbeit in der Wissenschaft

Erstmals hat sich in Leipzig ein Netzwerk gegründet, das deutschlandweit agiert, die Interessen der örtlichen Mittelbau-Initiativen bündelt und für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft kämpft. Akademischer Mittelbau an Hochschulen sind Doktoranden, Lehrbeauftragte und auch Privatdozenten. Also Mitarbeiter der wissenschaftlichen Institute, die sich oft von Arbeitsvertrag zu Arbeitsvertrag hangeln. Das sächsische Wissenschaftsministerium gibt Unterstützung und beschwichtigt.