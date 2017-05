Die Arbeitslosenquote ausländischer Staatsbürger in Sachsen ist im April ebenfalls gesunken – von 26,6 auf 25,9 Prozent. Der Anteil der arbeitslosen Flüchtlinge an allen arbeitslosen Menschen lag bei 4,3 Prozent.

In Sachsen sind derzeit mehr als 34.000 freie Stellen in den Arbeitsagenturen und Jobcentern registriert – so viele wie nie zuvor. In der Online-Jobbörse sind sogar mehr als 62.000 Stellen sächsischer Unternehmen ausgeschrieben. Das zeigt laut Arbeitsagentur die hohe Einstellungsbereitschaft der sächsischen Betriebe und die damit verbundenen guten Jobchancen. Doch es zeige auch, dass es immer schwieriger werde, freie Stellen zu besetzen. Die Betriebe in Sachsen suchen den Angaben zufolge händeringend Fachkräfte – mehr als 80 Prozent der freien Stellen sind für Fachkräfte, Techniker oder Akademiker ausgeschrieben. Demgegenüber kann nur jeder zweite Arbeitslose als Fachkraft arbeiten. Deshalb investiert die sächsische Arbeitsagentur bis zum Jahresende über 34 Millionen Euro in Qualifikationsmaßnahmen.