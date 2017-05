Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Mai auf den tiefsten Stand seit dem Beginn der Statistik 1991 gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Chemnitz bekanntgab, waren zum Monatsende 138.319 Sachsen ohne feste Beschäftigung. Das sind 6.808 weniger als im April und 18.626 weniger als im Mai 2016. Die Arbeitslosenquote beträgt damit 6,6 Prozent.