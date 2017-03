Arbeitsmarktzahlen Sachsen weiter im Aufschwung

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist im März etwas zurückgegangen. Nach Angaben der Regionalagentur für Arbeit in Chemnitz waren im März 154.400 Männer und Frauen ohne feste Anstellung. Damit sank die Arbeitslosenzahl gegenüber dem Februar um 7.100. Die Arbeitslosenquote verringerte sich von 7,6 auf 7,3 Prozent.

Nach den Wintermonaten ist in diesem Monat erstmals die Arbeitslosigkeit spürbar gesunken. Das liegt an den zahlreichen Wiedereinstellungen nach der Winterpause in den Außen- und Bauberufen sowie im Garten- und Landwirtschaftsbau.

Laut Arbeitsagentur wird sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzen, da Unternehmen viele unbefristete Vollzeitstellen ausgeschrieben haben. Die meisten davon seien in Vollzeit und unbefristet zu besetzen, so Hansen. In den kommenden Monaten geht er von einer weiteren positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt aus.