Sachsens Jobmotor brummt. Insbesondere im Sozialwesen und im verarbeitenden Gewerbe wurden innerhalb des vergangenen Jahres insgesamt fast 9.000 neue Stellen geschaffen. Auch in den Bereichen Erziehung und Unterricht, Immobilien und im Kfz-Gewerbe wurden deutlich mehr Arbeitskräfte gebraucht. Einen kräftigen Beschäftigungsaufbau gab es weiterhin im Gesundheitswesen sowie im Bereich Information und Kommunikation. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Arbeitsagentur für den Freistaat hervor. Laut der Statistik hat Sachsen ein historisches Beschäftigungshoch erreicht. Denn erstmals seit der Wende sind weniger als 130.000 Menschen ohne Arbeit. Dem gegenüber stehen 1,59 Millionen Frauen und Männer, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.

Traditionell ist der Herbst ideal für die Jobsuche. Denn gerade in den Herbstmonaten stellen viele Unternehmen neu ein. Und weil laut Agentur-Chef Klaus-Peter Hansen die Konjunktur stabil ist, die Geschäfte sowohl im Export als auch auf dem Binnenmarkt laufen und viele Leute in den Ruhestand gehen, steigt jeden Monat steigt die Zahl der freien Stellen. "Leider passen die Anforderungen der Betriebe mit der Qualifikation der Bewerber oft nicht zusammen. Deshalb ist es wichtig, dass alle Akteure auf dem Arbeitsmarkt auch künftig weiter unsere Ausrichtung auf die Qualifizierung von Menschen mitgestalten und unterstützen“, so Hansen. Aktuell sind in den sächsischen Arbeitsagenturen und Jobcentern insgesamt 39.048 freie Stellen gemeldet, 659 Stellen mehr als im September und 5.980 Stellen mehr als vor einem Jahr.