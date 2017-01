Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen war 2016 so niedrig wie nie zuvor. Wie die Regionalagentur für Arbeit in Chemnitz mitteilte, lag die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt bei 7,5 Prozent. Damit waren sachsenweit durchschnittlich 157.900 Frauen und Männern ohne Job - 16.000 weniger als 2015.

Für die aktive Arbeitsförderung stehen den Dienststellen über 330 Millionen Euro im Jahr 2017 zur Verfügung. Die werden wir nutzen, denn jede Investition in Bildung und Menschen ist eine Investition in unsere Zukunft hier in Sachsen und wird sich langfristig rechnen.

Aktuell sind nach Angaben der Regionalagentur 31.486 Stellen im Freistaat unbesetzt. Bildrechte: dpa

Aufgrund der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt schließt die Agentur für Arbeit in Radeberg zum Jahresende ihre Pforten. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN, es bestehe kaum noch Bedarf. Außerdem würden immer mehr Betroffene lieber per E-Mail und Telefon kommunizieren. Darauf reagiere man mit der Schließung. Weil mittlerweile weniger als 200 Jobsuchende in die Dienststelle nach Geithain imLeipziger Land kämen, werde diese ebenfalls geschlossen, erklärte Klaus-Peter Hansen. Zudem gibt es in Sachsen künftig 15 Dienststellen mit verkürzten Öffnungszeiten. Persönliche Termine könnten aber zusätzlich vereinbart werden.