Bombardier und Siemens wollen in Görlitz Jobs streichen, Durch Pleiten gingen in diesem Jahr viele Jobs verloren, unter anderem bei Solarworld in Freiberg, Harmona in Klingenthal und IMO in Leipzig. Und dennoch sieht die Bundesagentur für Arbeit optimistisch eine optimistische Entwicklung im Freistaat. Wie die Regionaldirektion am Freitag erklärte, wird die Gesamtzahl der Jobs im kommenden Jahr sachsenweit voraussichtlich um mehr als 25.000 auf rund 1,6 Millionen steigen. Gleichzeitig soll es 5.000 weniger Arbeitslose geben als in diesem Jahr. Grundlage sind Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.