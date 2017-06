Besonders viele Menschen fanden in jüngster Zeit im Sozialwesen, dem Verarbeitenden Gewerbe, in der Logistikbranche sowie in Schulen und Kitas eine Anstellung. Aktuell sind in den sächsischen Arbeitsagenturen und Jobcentern insgesamt 34.915 freie Stellen gemeldet. Die meisten freien Stellen sind dabei im Bereich der Zeitarbeit zu besetzen. Auch im Verarbeitenden Gewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Kfz-Branche gibt es viele Jobs. Oftmals scheitere die Besetzung freier Stellen an Kenntnissen der Arbeitssuchenden, beklagte Hansen.



Der hohe Anteil von Langzeitarbeitslosen stelle allerdings eine Herausforderung dar. In deren Fort- und Weiterbildung würden bis zum Jahresende 20 Milionen Euro investiert, so Hansen.



Bundesweit sank die Erwerbslosenzahl auf 2,47 Millionen.