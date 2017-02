Die Untersuchungen nach der Explosion in einem Riesaer Wohnhaus dauern an. Gebäudeverwalter Torsten Sittmann sagte dem MDR, die betroffene Wohnung sei weiter gesperrt. Am Dienstag sollte jedoch ein Architekt die Wohnung untersuchen und die Statik prüfen. Mehr könne er derzeit nicht sagen. In der "Sächsischen Zeitung" wird Sittmann mit den Worten zitiert: "Die Explosion hat eine Wand verrückt." Bewohner des Hauses seien aber nicht in Gefahr.