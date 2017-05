Am Ende sollen die imposanten Relikte ein Bergbaumuseum der Superlative füllen und dem Erzgebirge als Montanregion einen böhmisch-deutschen Welterbetitel einbringen. "Allein die Fundsituation in Annaberg ist mit keiner in Europa vergleichbar. Die schiere Quantität ist einmalig", urteilt Christiane Hemker. Und sie hat einen kühnen Verdacht: Alle gefundenen Tiegel und Töpfchen wurden von Georgius Agricola exakt beschrieben. "Wir vermuten, Agricola war in Annaberg und hat die Prozesse hier beobachtet und in sein Werk aufgenommen." Das wäre eine Sensation. Bisher hatte man den Gelehrten eher in Joachimsthal, dem heutige Jàchimov in Tschechien, verortet.

Er gilt als Jahrtausend-Genie und Vater der Montanwissenschaft: Georgius Agricola. Sein Name wurde allerdings latinisiert. Bürgerlich hieß er wohl einfach Georg Bauer. Bildrechte: IMAGO