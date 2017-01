In Augustusburg laufen die Vorbereitungen für das 46. Wintertreffen der Motorradfahrer auf Hochtouren. Bevor sich am Sonnabend Tausende Winterbiker und andere Motorradnarren auf dem Schloss versammeln können, müssen unzählige Kubikmeter Schnee vom Schlosshof abtransportiert werden. Verantwortlich ist dafür die Stadt, die dabei auf schwere Technik zurückgreift.

Lutz Lorenz von der Agrar GmbH Am Kunnerstein aus Erdmannsdorf kippt in dieser Woche mit seinem Radlader unzählige Schaufeln Schnee auf einen Anhänger. Die Schneemassen werden dann außerhalb der Stadt aufs Feld gekippt.

Lutz Lorenz und seine Kollegen schaufeln Tonnen von Schnee aus dem Schlosshof. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

"Heute beräumen wir den Innenhof. Da es in den letzten Tagen enorm geschneit hat, ist es in diesem Jahr eine ganz schöne Menge", sagt Lorenz. Nachdem er und seine Kollegen den etwa ein Fußballfeld großen Innenhof geräumt haben, wird am zweiten Tag die Fläche außerhalb des Schlosses in Angriff genommen. Die ist laut Lorenz noch größer. Zuerst wird der Schnee mit einem Schneepflug zu großen Haufen zusammengeschoben, bevor der Radlader die Tonnen von Schnee auf einen Hänger lädt, der dann vom dritten Mann im Bunde hinunter in Richtung Stadt gefahren wird.