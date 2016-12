In der Region Borna wurde in der Nacht zum Sonnabend ein Wahlkampfbus der Partei Die Linke angezündet. Laut Polizei wurden keine Personen verletzt. Bislang gebe es keine Hinweise zu den Tätern. Nach Angaben der Partei liegt die Höhe des Sachschadens im fünfstelligen Bereich.

In der Region Chemnitz haben sich am Freitag 80 Verkehrsunfälle ereignet. Dabei kam ein Mensch ums Leben, zehn wurden verletzt. Das Todesopfer war eine 85 Jahre alte Fußgängerin, die an einer Grundstücksausfahrt von einem abbiegenden Transporter erfasst wurde. Sie starb noch am Unfallort. Der Fahrer erlitt einen Schock.