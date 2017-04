Aus den Polizeimeldungen Toter und Schwerverletzte bei Unfällen

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Nordsachsen ist am Freitag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, kam der 32-Jährige auf der Bundesstraße 6 zwischen Kühren-Burkartshain und Luppa von der Fahrbahn ab, offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit. Er starb noch an der Unfallstelle. Seine 31 Jahre alte Beifahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Unfall in Nähe des Saurierparks

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Saurierparks Kleinwelka Bildrechte: MDR/Rico Löb

Bei einem Unfall in der Nähe des Saurierparks Kleinwelka sind Freitagnachmittag vier junge Männer verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam das Auto mit den vier Insassen nach einem Reifenplatzer in einer Kurve von der Straße ab und überschlug sich. Der Wagen des 19 Jahre alten Fahrers landete unweit eines Parkplatzes auf einem angrenzenden Feld. Der 19-Jährige und ein 18 Jahre alter Mitfahrer wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Zwei weitere Insassen im Alter von 14 und 18 Jahren erlitten leichte Verletzungen. An Auto und Leitplanken entstanden laut Polizei rund 11.000 Euro Sachschaden.

Schwerverletzte in Zwickau

Ebenfalls gleich vier Insassen eines Pkw sind am Freitagabend in Zwickau verletzt worden. Als Unfallursache nennt die Polizei Alkoholeinwirkung beim 30 Jahre alter Fahrer sowie überhöhte Geschwindigkeit. Infolgedessen habe der Fahrer in einer Linkskurve auf der Neuplanitzer Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Es kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Stahlmasten. Der Fahrer, sein 20 Jahre alter Beifahrer, sowie zwei weitere Insassen (25 und 7 Jahre) wurden schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Einbruch in die Goldene Sonne

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in das Schneeberger Kulturzentrum "Goldene Sonne" eingebrochen. Nach Polizeiangaben gelangten sie in das Gebäude, indem sie ein Metallgitter entriegelten und ein rückwärtiges Fenster aufhebelten. In einem Büroraum seien Schränke und Rollcontainer geöffnet worden. Die Einbrecher stahlen dabei zwei Geldbörsen mit einem Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. An einem Tresor allerdings hätten sie sich die Zähne ausgebissen, teilte die Polizei weiter mit. Der Tresorschrank sei so fest mit der Wand verankert gewesen, dass die Unbekannten seiner nicht habhaft werden konnten. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht bekannt, so die Polizei.

Betrunkener nimmt Polizei Arbeit ab

Eigentlich wollte am Freitagmittag ein 29-Jähriger im Polizeirevier Auerbach eine Strafanzeige erstatten. Nun aber hat er selbst eine am Hals. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Kollegen nämlich bei ihrem Besucher einen starken Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 1,38 Promille. Den Führerschein konnte der 29-Jährige gleich im Polizeirevier abgeben. Nach Hause zurück musste er zu Fuß.

Nachts mit Rasentraktor unterwegs

Die Polizei wurde in der Nacht zum Sonnabend gegen 1:45 Uhr informiert, dass ein Rasentraktor zwischen Bockau und Aue unterwegs sei. Als ob das Fahrzeug, das höchstwahrscheinlich für den Straßenverkehr nicht zugelassen ist, an sich nicht schon ungewöhnlich genug ist, soll der Fahrer zudem Schlangenlinie gefahren sein. Wie die Polizei mitteilte, ist eine Streife sofort dem nächtlichen Rasenmäher entgegengefahren. An einer Baustellenampel, etwa 300 Meter vor dem Ortseingang von Aue, seien dann zwei kleine Lichter auf den Streifenwagen zugefahren. Es stellte sich heraus, dass es der 44-jährige Besitzer des Rasentraktors war, der auf der Bundesstraße unterwegs war. Die Beamten hatten beim Traktoristen Alkoholgeruch festgestellt. Eine Alkoholkontrolle habe er jedoch verweigert. So hätte ein Staatsanwalt eine Blutentnahme in einem Krankenhaus anordnen müssen, teilte die Polizei mit. Der Blutalkoholwert sei frühestens Mitte kommender Woche bekannt.