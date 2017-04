Die Kameraden der Feuerwehr konnten das Ausbrennen des Traktors nicht mehr verhindern. Bildrechte: MDR/Rico Löb

Feuerwehr löscht Traktorbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonnabendnachmittag in Schönteichen bei Kamenz ein Traktor während der Fahrt in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 39 Jahre alte Besitzer den Traktor noch am Feldrand zum Stehen bringen können. Die herbeigerufenen 34 Kameraden der Feuerwehren aus Brauna, Cunnersdorf und Kamenz konnten das Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Wie die Freiwillige Feuerwehr Brauna in ihrem Einsatzbericht vermerkte, musste der Brand mittels eines "massiven Schaumangriffes" gelöscht werden. Anschließend seien noch letzte Glutnester mit einer Wärmebildkamera gefunden und bekämpft worden. Nach Polizeiangaben hatte der Traktor einen Wert von 15.000 Euro. Ein Brandursachenermittler werde die Arbeit aufnehmen, hieß es.

Frontalcrash in Annaberg-Buchholz

Frontalcrash in Annaberg-Buchholz Bildrechte: MDR/Bernd März

Am Ostersonnabend gegen 11:30 Uhr ist es auf der Lindenstraße in Annaberg-Buchholz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Polizeiangaben kam ein 48 Jahre alter Fahrer eines roten Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden schwarzen Auto zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie ein mitfahrender dreieinhalb Jahre alter Junge wurden dabei leicht verletzt. Im anderen Fahrzeug wurden der 32 Jahre alte Fahrer und ein siebenjähriger Junge leicht verletzt. Ein weiteres Kind (5 Jahre) blieb unverletzt. Die Beteiligten kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei den Fahrern wurde laut Polizei kein Alkoholeinfluss festgestellt. Es werde jedoch ermittelt, ob als Unfallursache möglicherweise gesundheitliche Probleme des 48-Jährigen in Frage kommen, hieß es. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

Betrunken in Graben gefahren

Die Unfallursache konnte bislang noch nicht eindeutig geklärt werden. Jedoch soll der Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Bildrechte: MDR/Rocci Klein

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonnabend gegen 19 Uhr zu einem Unfall nach Bischofswerda gerufen worden. Laut Polizei ist der Fahrer eines Pkw in einer Kurve bei den Horkaer Teichen von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Der 26-Jährige verletzte sich dabei. Weitere Insassen befanden sich nicht im Fahrzeug. Ein Alkoholtest bei dem Verunglückten habe einen Wert von rund 0,8 Promille ergeben, so die Polizei. Er musste seinen Führerschein abgeben. Der Schaden am Fahrzeug wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Langfinger gestellt

Am Sonnabend hat die Polizei in Chemnitz gegen 22 Uhr nach einem Zeugenhinweis zwei Täter auf frischer Tat gestellt. Demnach hatten sie in der Marschnerstraße gerade drei Kellerverschläge gewaltsam geöffnet. Insgesamt seien am Sonnabend in Chemnitz 19 Kellereinbrüche gemeldet worden. Dabei wurden unter anderem zwei Fahrräder und Werkzeug gestohlen. Die Polizei prüft nun, ob die aufgegriffenen Täter auch für die anderen Einbrüche verantwortlich sein könnten. Nach Polizeiangaben sind die beiden Deutschen 26 und 22 Jahre alt und wohnen in Chemnitz. Sie verweigerten bislang die Aussage, hieß es.

Auseinandersetzungen in der Chemnitzer Innenstadt

Am Sonnabend ist es gegen 19:30 Uhr auf der Bahnhofstraße/Waisenstraße zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei eine Gruppe von drei Irakern von einer anderen, sechs- bis achtköpfigen Gruppe angegriffen. Die Iraker gaben später an, dass es sich bei den Angreifern ebenfalls um Ausländer gehandelt haben soll. Der Schlägerei ging nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei eine verbale Belästigung gegenüber einer unbekannten Frau voraus. Dafür soll einer der drei irakischen Männer verantwortlich gewesen sein. Weniger später sei denn die zweite Gruppe gekommen und hätte auf die drei Iraker eingeschlagen. Einer der Angegriffenen habe wegen seiner Verletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die herbeigerufene Polizei habe bei einer anschließenden Tatortbereichsfahndung die Gruppe der Angreifer nicht mehr finden können, hieß es.

Raub in Chemnitzer Innenstadt

Am Sonntag nach 1 Uhr ist auf der Brückenstraße in Chemnitz ein 61-Jähriger überfallen worden. Nach Polizeiangaben sah ein Zeuge, wie zwei unbekannte Täter den Mann gegen eine Hauswand drückten und seine Taschen durchsuchten. Den Rufen des Opfers zufolge klauten sie ihm Schlüssel. Die Täter flohen, als sie den Zeugen bemerkten. Laut Polizei wurde der 61-Jährige bei dem Überfall leicht verletzt. Zudem sei er sehr stark angetrunken gewesen, hieß es.

Das volle Programm

Am Sonnabendmittag haben Polizisten nach einem Zeugenhinweis am Winkel im Falkensteiner Ortsteil Trieb einen 52 Jahre alten Pkw-Fahrer kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, gab der Fahrer sofort zu, dass sein Führerschein bereits eingezogen worden war. Bei der Kontrolle stellte sich weiter heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kurzzeitkennzeichen weder gültig waren noch dem Fahrer gehörten. Außerdem ergab ein Alkoholtest rund 1,6 Promille. Der Autoschlüssel sei sichergestellt worden und die gestohlenen Kennzeichen dem rechtmäßigem Eigentümer übergeben worden, so die Polizei.