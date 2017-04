AfD-Büro schwarz-braun besprenkelt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonnabend Fassade und Fenster eines AfD-Büros in Lugau beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde schwarze und braune Farbe auf eine Länge von elf Metern und bis zu einer Höhe von 2,50 Meter verteilt. Der Sachschaden betrage etwa 1.000 Euro, so die Polizei. Der betroffene AfD-Abgeordnete Carsten Hütter kommentierte den Anschlag in seinen sozialen Netzwerk-Profilen mit "Widerlich und Dumm!".

Reifenstecher auf Krankenhausparkplatz zugeschlagen

Symbolbild: Zerstochener Reifen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Freitag haben Unbekannte an zwei auf dem Krankenhausparkplatz in Lichtenstein geparkten Autos Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilte, haben der oder die Täter in der Zeit zwischen 5:30 Uhr und 15:00 Uhr zugeschlagen. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils die beiden Reifen an einer Seite zerstochen. Den Schaden hat die Polizei mit 400 Euro angegeben. Die ermittelnden Beamten suchen Zeugen, die sich an die Kripo Zwickau, Telefon 0375-4284480 wenden können.

Auto überschlägt sich

Ein 48 Jahre alter Mann ist mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet er auf der Bundesstraße 97 in Richtung Cottbus zwischen den Abzweigen Burg und Neudorf erst nach rechts, dann nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich danach. Das Auto sei im Sperrbereich der linken Seite zum Stehen gekommen. Der 48-Jährige wurde den Angaben zufolge schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4.000 Euro.

Endstation für Schlitterpartie aus bislang ungeklärten Umständen Bildrechte: MDR/Lausitznews.de

Kabeldieb mit Hundephobie

Am Freitagabend hat die Polizei nach einem Hinweis ein leerstehendes Haus an der Lerchenstraße in Chemnitz kontrolliert. Bereits beim Eintreffen seien den Beamten zwei Personen entgegengekommen, die Beutel mit Kabeln und entsprechendes Werkzeug bei sich trugen. Dem Hinweis zufolge musste sich noch ein dritter Täter im Gebäude befinden, der meldete sich jedoch nicht. Wie die Polizei weiter mitteilte, haben die Beamten das Haus mit einem Diensthund durchsucht und den Täter aufgespürt, der sich in einem Zimmer versteckte. Vermutlich, weil er großen Respekt vor dem Hund hatte, habe er sich widerstandslos ergreifen lassen. Das Diebesgut sei sichergestellt worden. Zudem hätten die Beamten bei einem der Täter ein sogenanntes Einhandmesser gefunden, das verboten ist. Es wurden entsprechend Anzeigen aufgenommen.

Kradfahrer auf Drogentrip

Symbolbild: Die "Kelle" hat den unter Drogeneinfluss stehenden Kradfahrer eher zum Gas geben animiert. Bildrechte: Colourbox Am Freitagabend haben Beamte in Zivil in Netzschkau versucht, einen Motorradfahrer zu kontrollieren. Grund dafür waren Polizeiangaben zufolge ungültige Kennzeichen an dessen Fahrzeug. Wie die Polizei weiter mitteilte, hat der Fahrer statt anzuhalten plötzlich Gas gegeben und ist rücksichtslos in Richtung Reichenbach davongerast. Dabei sei er mit Geschwindigkeiten zum Teil über 100 km/h unterwegs gewesen und habe auch Fußwege befahren und rote Ampeln überfahren. In Reichenbach sei er schließlich durch eine zweite Streife gestellt worden. Der 30 Jahre alte Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. In seinem mitgeführten Rucksack und bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten den Angaben zufolge unter anderem eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein zur Fahndung ausgeschriebenes Kfz-Kennzeichen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Fluchtfahrt des Motorradfahrers gesehen haben oder sogar dadurch gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Zwickau entgegen unter Telefon 0375-4284480.

Fliegende Fetzen und Teller im Zwickau

Vermutlich ist es kein Streit unter Liebenden gewesen, der am Freitagabend dazu führte, dass Porzellan und Gegenstände aus einem Wohnhaus geworfen wurden. Den Polizeiangaben zufolge hatte es einen lautstarken Streit zwischen mehreren Männern in einem Wohnhaus in der Werdauer Straße gegeben. Die aus dem Fenster geworfenen Gegenstände hätten sich dabei auf drei bis vier Fahrstreifen der Straße verteilt. Wie die Polizei weiter mitteilte, haben die Beamten den Straßenabschnitt kurzzeitig gesperrt, damit Fußgänger und Autofahrer nicht gefährdet werden. Die Feuerwehr habe anrücken müssen, um die Fahrbahn zu räumen, hieß es. Das Polizeirevier Zwickau sucht Zeugen unter Telefon 0375-44580.