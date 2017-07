Im Leipziger Stadtteil Connewitz haben 80 teils vermummte Menschen randaliert. Wie die Polizei mitteilte, warfen sie am Freitagabend Böller auf einen mit mehreren Menschen besetzten Linienbus. Zudem sollen sie eine Straße mit brennenden Mülltonnen blockiert haben. Laut Polizei ist dabei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Die Randalierer hätten beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchten können, hieß es weiter. Nun ermittle die Kripo wegen Landfriedensbruchs.

Ermittlungsgruppe greift Illegale auf

Ebenfalls in Leipzig ist am Freitagabend eine groß angelegte Razzia durchgeführt worden. 50 Polizisten und 20 Zollbeamte der gemeinsamen Ermittlungsgruppe "Bohemia" waren illegal Eingereisten auf der Spur. Sie durchsuchten elf Wohnungen und drei Restaurants in Leipzig. Dabei sind Polizeiangaben zufolge fünf Menschen wegen Verdachts der Ausweisfälschung und der illegalen Einreise festgenommen worden. Die Polizei hatte gegen 13 Beschuldigte, die vermutlich aus Südosteuropa stammen, ermittelt. Sie sollen griechische und italienische Ausweise verfälscht und gefälscht haben, um so nach Deutschland zu gelangen. Einige von ihnen sollen mit den falschen Identitäten illegal in Restaurants gearbeitet haben. Bei den Wohnungsdurchsuchungen seien unter anderem fünf gefälschte griechische Identitätskarten beschlagnahmt worden, hieß es. Die Ermittlungsgruppe «Bohemia» von Leipziger Polizei, Bundespolizei und Ausländerbehörde ermittelt weiter, um mögliche Hintermänner zu identifizieren.

Schwerer Unfall auf der B97

Eine 35 Jahre alte Frau ist mit ihrem Pkw aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonnabendmorgen, kurz vor vier Uhr auf der B97 von Schmorkau in Richtung Schwepnitz. Die Fahrerin wurde beim Crash im Fahrzeug eingeklemmt und dabei sehr schwer verletzt. Rettungskräfte und Feuerwehr mussten die 35-Jährige befreien. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Wegen des Einsatzes und der Bergung des Wagens war die Bundesstraße bis gegen acht Uhr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Kleinkind stürzt acht Meter tief

Ein eineinhalb-jähriges Mädchen ist in Görlitz beim Sturz aus einem Fenster schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei das Kleinkind am Freitagnachmittag vermutlich über die Heizung auf das Fensterbrett geklettert und von dort aus dem zweiten Obergeschoss gefallen. Die Mutter sei kurz nicht im Zimmer gewesen, hieß es weiter. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Dreister Langfinger

Ein unbekannter Mann hat Freitagnachmittag in Großschönau die Tageseinnahmen eines Getränkemarktes erbeutet. Nach Polizeiangaben reichte er der Mitarbeiterin des Marktes Leergut. Als diese die Flaschen wegbrachte, habe er in die Kasse gegriffen. Mit rund 1.400 Euro sei er unerkannt geflüchtet. Die Polizei beschreibt den Dieb als schmal gewachsenen Mann mit Glatze und unter anderem einem grauen T-Shirt bekleidet.

Überfall in Plauen

Ein 35-Jähriger ist am Sonnabend, gegen 0:30 Uhr, in Plauen von drei Männern überfallen worden. Laut Polizei hat einer der Täter ihm an der Neuen Elsterbrücke zunächst die Geldbörse gestohlen. Die beiden anderen Männer hätten dann den 35-Jährigen gegen Kopf und Bein geschlagen. Sie sollen sich das Handy des Opfers genommen und den Tatort verlassen haben. Der 35-Jährige musste Polizeiangaben zufolge stationär im Krankenhaus versorgt werden. Bei einer Tatortbereichsfahndung sei der Dieb der Geldbörse - in einem Gebüsch versteckt - gefunden worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.