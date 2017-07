Die Polizei hat wegen mehrerer rechter Propagandadelikte in Mittelsachsen Ermittlungen aufgenommen. Zum einen haben unbekannte Täter den Ort Mühlau mit rechten Aufklebern übersät. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sind am Sonnabendvormittag an über 30 Stellen Aufkleber an Mülltonnen, Briefkästen, Straßenschildern, Ampeln und Hauswänden in insgesamt sechs Straßen festgestellt worden. In die Ermittlungen sei das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei eingebunden, hieß es.



Zum anderen werde wegen eines "Sieg Heil"-Rufes in Hainichen ermittelt, teilte die Polizei weiter mit. Nach entsprechenden Zeugenhinweisen hätten die Polizeibeamten am späten Sonnabendabend auf dem Marktplatz die Personalien von 21 Personen festgestellt. Sie hatten offenbar an einer Feier teilgenommen. Ein 20-Jähriger aus der Gruppe hat den Angaben zufolge Widerstand geleistet und versucht, Beamte zu schlagen und zu treten. Es seien Anzeigen aufgenommen worden, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weil die Gruppe verdächtigt werde, Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet zu haben, so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ein Fußgänger wurde an dieser Stelle von einem Wohnanhänger überrollt. Der aber fuhr weiter, ohne anzuhalten. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

Bei einem gewagten Überquerungsmanöver ist am Sonnabendvormittag in Dresden ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der 26-Jährige zunächst normal über die Straße an einer Ampel zur Auffahrt der A17 Dresden-Gorbitz gelaufen. Ab der Fahrbahnmitte habe er dann aber zwischen einem bei Rot haltenden Pkw und dessen Wohnanhänger hindurchsteigen wollen. Da den Angaben zufolge in diesem Moment die Ampel für den Pkw auf Grün wechselte, fuhr dieser an und überrollte den Mann teilweise mit dem Anhänger. Der Pkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten fort, auf die Autobahn 17, Richtung Dreieck Dresden-West. Laut Polizei wurde der Fußgänger schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Betrunkene lässt Kfz-Kennzeichen am Unfallort

Eine 32 Jahre alte Pkw-Fahrerin hat in der Nacht zum Sonntag in Pirna ein Verkehrsschild umgefahren. Laut Polizeiangaben entfernte sich die Frau mit ihrem Wagen zwar zunächst vom Unfallort, bemerkte aber offenbar nicht, dass das vordere Kennzeichen ihres Autos dort liegen blieb. Die Beamten waren auf dem Weg zur Adresse der Pkw-Fahrerin, als eine Streife die 32-Jährige in der Dresdner Stauffenbergallee kontrollierte. Ein durchgeführter Alkoholtest habe 2,22 Promille angezeigt, so die Polizei. Gegen die Frau werde nun wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Kind aus Auto gerettet

Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz wurde die Polizei am Sonnabendmittag auf den Parkplatz eines Supermarktes in Hoyerswerda gerufen. Dort ließ eine 48-jährige Frau ihr kleines Enkelkind kurzzeitig allein im Auto. Laut Polizei nutzte der etwa fünf Jahre alte Junge jedoch die Zeit und kletterte zwischen den Sitzen von der Rückbank nach vorn. Dabei hat er wohl aus Versehen die Zentralverriegelung des Autos erwischt und sich somit eingesperrt. Die Frau kam nicht mehr ins Auto, da der Schlüssel im Wagen lag. Zudem hätte sie dem Kleinen offenbar nicht verständlich machen können, dass er die Tür öffnen muss, so die Polizei. Nach einigen Minuten weinte der Fünfjährige lautstark. Wie die Polizei weiter mitteilte, musste letztendlich eine hintere Seitenscheibe mittels Nothammer eingeschlagen werden, um den Pkw zu öffnen. Der Junge konnte so unverletzt befreit werden.

Wieder Reifen in Chemnitz zerstochen

Zerstochener Reifen (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen gegen drei Uhr Pkw-Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilte, sind im Bereich Emilienstraße/Hilbersdorfer Straße jeweils zwei Reifen an zwei Autos zerstört worden. Die Schadenssumme sei derzeit noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Rentner durchschauen billige Betrugsmasche

Ein Rentnerehepaar aus Dresden-Striesen ist am Freitagnachmittag von einem angeblichen Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung angerufen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat er den beiden 79-Jährigen erklärt, ihre Rente werde um 350 Euro gekürzt, da sie ein vor Jahren abgeschlossenes Glücksspielabonnement nicht bezahlt hätten. Um der Rentenkürzung zu entgehen, sollten die Senioren einen vierstelligen Geldbetrag auf ein Konto in Thailand überweisen. Die beiden hätten den Angaben zufolge Verdacht geschöpft und daraufhin die Polizei verständigt.

Ungebetene Umzugshilfe

Ein Wohnungsumzug ist ja immer ein willkommener Anlass, sich von einigen Dingen zu trennen. Doch im Fall einer Frau aus Radeberg geschah das wohl eher unfreiwillig. Sie hatte Sonnabendmittag beim Verladen einige Möbelstücke auf der Straße kurz allein stehen gelassen. Als sie zurückkam, fehlten mehrere Rattan-Sitzmöbel und ein Flachbildfernseher. Die Täter entkamen unerkannt. Der Stehlschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro.