Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Sonnabendmorgen bei Rochlitz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 58-Jährige aus bisher unbekannter Ursache früh um fünf Uhr auf der B 175 von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb noch vor Ort. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße von Geringswalde in Richtung Rochlitz in Höhe der Ortslage Köttern.

Anhänger gerät auf Mittelleitplanke

Auf der A 72 ist am Freitagabend ein Geländewagen samt Anhänger von einer Windböe erfasst worden. Laut Polizei ist das Fahrzeug in Höhe des Parkplatzes Neuensalz ins Schleudern geraten und fuhr infolgedessen auf die Mittelleitplanke. Das Gespann musste von einem Kran befreit werden. Der Pkw blieb fahrbereit, der Anhänger musste abgeschleppt werden. Der 53-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro.

Falsche Polizei verletzt richtige Polizei

In Dresden sind in der Nacht zu Freitag vier Unbekannte in eine Wohnung in der Schäferstraße eingedrungen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hielt einer der maskierten Männer die 20 Jahre alte Bewohnerin in Schach. Die anderen Drei durchsuchten unterdessen die Wohnung. Mit dem gefundenen Bargeld wollten die Vier im Anschluss das Haus verlassen. Wie die Polizei weiter mitteilte, hätten Hausbewohner inzwischen die Polizei verständigt. Den eintreffenden Beamten seien die Täter entgegengekommen und hätten unvermittelt Reizgas versprüht. Um die richtigen Polizisten von der Verfolgung abzubringen, hätten sie ein weiteres Mal Reizgas versprüht, so die Polizei. Insgesamt vier Beamte wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.



Die Dresdner Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen schweren Raubes, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten alle vier Männer Masken und dunkle Kleidung getragen - auf den Oberteilen war jeweils der Schriftzug "Polizei" zu lesen gewesen. Die Männer hätten untereinander deutsch mit ortsüblichem Dialekt gesprochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz aus

Ein herrenloser Koffer hat die Polizei am Freitagabend in Schwarzenberg in Atem gehalten. Nach Angaben der Bundespolizei ist das Gepäckstück gegen 18:20 Uhr auf dem Bahnsteig 1 des Bahnhofes in Schwarzenberg entdeckt worden. Ein Eigentümer sei weder vor Ort, noch durch entsprechende Lautsprecherdurchsagen festzustellen gewesen. Da laut Polizei nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Koffer gefährlich ist, hatten herbeigerufene Spezialkräfte erst eine Röntgenuntersuchung durchgeführt und dann das Gepäckstück geöffnet. Es stellte sich als harmlos heraus. Wegen der verbundenen Streckensperrung seien am Abend sechs Züge der Erzgebirgsbahn ausgefallen, so die Polizei. Ein Schienenersatzverkehr sei kurzfristig eingerichtet worden.

Anschlag auf Pkw

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Sonnabendmorgen versucht, auf der Hauptstraße in Hohndorf bei Lichtenstein einen Pkw in Brand zu setzen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Scheibe des Autos eingeschlagen und im Auto und auf dem Dach ein Feuerwerkskörper gezündet. Der in Brand geratene Fahrersitz konnte mit einem Wasserschlauch gelöscht werden. Ein Spaziergänger wurde offenbar noch rechtzeitig auf den qualmenden Pkw aufmerksam. Zum entstandenen Sachschaden sei noch nichts bekannt, so die Polizei.

Taxi gerammt

Ein Autofahrer in Zwickau hätte sich wohl eher ein Taxi nehmen sollen, anstatt es anzufahren. Wie die Polizei mitteilte, ist der 54-Jährige am Bahnhofvorplatz mit seinem Pkw gegen ein parkendes Taxi gestoßen und streifte es seitlich. Der Mann habe zwei Promille intus gehabt, so die Polizei. Er musste seinen Wagen am Fußgängerweg anhalten, das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Laut Polizei hat sowohl die Trunkenheit des Fahrers als auch Aquaplaning zu dem Unfall geführt.

Betrunkener lässt sich von Betrunkener abholen

Der Fahrer eines Pkw ist am Freitagnachmittag im Neukircher Ortsteil Koitzsch von der Polizei kontrolliert worden. Ein später auf dem Revier durchgeführter Alkoholtest habe bei dem 36-Jährigen 0,66 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Der Mann ließ sich von einer Frau mit einem Pkw abholen. Auch die Fahrerin wurde einem Alkoholtest unterzogen. Der ergab 0,58 Promille bei der 36-Jährigen. Laut Polizei müssen nun beide mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen.