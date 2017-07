Mit einer Promille intus am Baum gelandet. Bildrechte: MDR/Lausitznews

Am späten Sonnabend kurz vor Mitternacht ist ein Pkw-Fahrer in Oppach bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 23-Jährige auf der August-Bebel-Straße in Richtung Bautzen unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen einen Baum prallte. Ein Alkoholtest habe 1,06 Promille beim Fahrer ergeben. Der Führerschein sei sichergestellt worden, so die Polizei. Der Sachschaden am Pkw belaufe sich auf etwa 3.000 Euro.

In Löbau ist am Sonnabend gegen 19 Uhr ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Den Angaben der Polizei zufolge hatte ein 53 Jahre alter Pkw-Fahrer beim Linksabbiegen auf der B6 Richtung Bautzen den entgegenkommenden Fahrradfahrer übersehen und war mit ihm zusammengestoßen. Der 50-Jährige erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Am Sonnabendnachmittag ist eine 63 Jahre alte Pkw-Fahrerin bei einem Unfall im Landkreis Mittelsachsen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau auf der Arraser Straße von Crossen in Richtung Arras unterwegs. Vermutlich wegen ihres Alkoholgenusses habe sie die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren. Sie ist zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Graben durchfahren und ist mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Den Angaben zufolge kam sie etwa 100 Meter weiter dann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strommast. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Ein Atemalkoholtest habe bei der 63-Jährigen 2,6 Promille ergeben, so die Polizei.

In der Chemnitzer Mühlenstraße hat ein Unbekannter am Sonnabend versucht, einer Frau zu überfallen. Laut Polizei soll die 21-Jährige gegen 22:40 Uhr zu Fuß in Richtung stadtauswärts unterwegs gewesen sein. Auf Höhe des Stadtbades versuchte ein Unbekannter, ihr die Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Aufgrund ihrer Gegenwehr und ihrer lauten Schreie sei der Täter ohne Beute in Richtung Georgbrücke geflüchtet. Die Chemnitzer Polizei sucht Zeugen.

In Dresden ist ein 27-Jähriger bei einer Betrugsmasche erwischt worden. Nach Polizeiangaben hat der Tatverdächtige als angeblicher Vermieter ein Wohnungsinserat bei ebay-Kleinanzeigen geschaltet. Von einem Wohnungsinteressent habe er 500 Euro Kaution in bar verlangt. Daraufhin fand der Wohnungssuchende durch Recherche heraus, dass es sich bei der Wohnung in Dresden-Mitte um eine Ferienwohnung handelt. Die eigentliche Besitzerin der Wohnung habe von dem Vermietungsinserat nichts gewusst, so die Polizei. Jedoch hätte sich der Tatverdächtige bei ihr für vier Tage eingemietet. So habe er die Möglichkeit gehabt, die Wohnung potentiellen Interessenten zu zeigen. Weil der Wohnungssuchende Verdacht schöpfte, blieb ihm ein Vermögensschaden erspart.

Die Bundespolizei hat auf der Autobahn 4 bei Görlitz am Sonnabendmorgen zwei verurteilte Straftäter festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, ist den Beamten zunächst ein 31-Jähriger ins Netz gegangen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann auf der Fahndungsliste steht, weil er vom Amtsgericht Tübingen wegen eines Diebstahldelikts zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war.



Stunden später fassten die Bundespolizisten ebenfalls bei einer Kontrolle einen verurteilten Dieb. Wie die Polizei weiter mitteilte, hätte der Mann seine Freiheitsstrafe durch die Zahlung von 3.000 Euro abwenden können. Diese Geldstrafe hätte ihm das Amtsgericht Zweibrücken wegen eines besonders schweren Diebstahldelikts auferlegt. Da er das Geld nicht zahlen konnte, sei er noch direkt an der Autobahn festgenommen worden, so die Polizei.