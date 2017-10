Staus und Unfälle Neue Initiative für den Ausbau der A 4 zwischen Dresden und Görlitz

Auch zahlreiche Firmen wollen laut Schiemann den Vorstoß unterstützen. Die Belastung auf der Autobahn sei ein unhaltbarer Zustand und nicht mehr hinnehmbar. Schiemann sagte weiter: "Häufig gibt es dort Unfälle und Verkehrsbehinderungen." Erst am Mittwoch hatte sich nach dem langen Wochenende der Verkehr in Richtung Dresden auf 30 Kilometer gestaut. Auch am Freitagnachmittag zeichnete sich ein ähnliches Bild - in der Gegenrichtung. Zwischen Dresden-Neustadt und Pulsnitz staute sich der Verkehr auf 17 Kilometer.