Quer durch die Lausitz ist die Reaktion eindeutig: Das Ganze sei eine Fehlentscheidung des Bundesverkehrsministeriums. Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege bezweifelt, ob man überall in Berlin schon begriffen habe, was mit dem Kohleausstieg in der Region auf dem Spiel stehe. Dieses Verhalten in Berlin sei schlicht arrogant.