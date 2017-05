Die insgesamt 32 Bilder knüpfen an Richters Werke der späten achtziger Jahre an und beeindrucken durch ihre leuchtende und kleinteilige Vielfarbigkeit. Mit dem Spachtel legt der Künstler tiefliegende Schichten der aufgetragenen Ölfarbe frei. Das Verfahren erinnert zunächst an seine um 1990 entstandenen abstrakten Bilder. In seiner neuen Serie führt Richter die Spachtel allerdings nicht parallel und vertikal, sondern frei über die Leinwand.